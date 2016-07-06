Аспірин сприяє зачаттю хлопчика

Приймаючи аспірин перед статевим актом, жінки, які перенесли невдалу вагітність, на 30 відсотків підвищують свої шанси зачати хлопчика. До такого висновку прийшли американські вчені, автори статті в журналі Journal of Clinical Investigation. Коротко про дослідження повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники працювали з жінками, вагітність яких закінчилася викиднем. Відомо, що ризик викидня зростає через запальні процеси у матці. Вважається, що імунна система помилково сприймає плід як чужорідне тіло і починає атакувати його.

Читайте такожПрийом фолієвої кислоти під час вагітності знижує ризик ожиріння у дитиниАспірин — це нестероїдний протизапальний препарат, який знімає біль і запалення. Кілька невеликих досліджень показали, що він збільшує відсоток вдалих вагітностей серед жінок, які перенесли процедуру ЕКЗ.

В рамках останньої роботи медики з Національного інституту здоров'я дитини і розвитку людини (США) видавали 1228 жінкам, які намагалися завагітніти, або таблетку аспірину, або плацебо — щоб вони прийняли ліки безпосередньо перед статевим актом.

Читайте такожАспірин здатний запобігти розвитку раку молочної залозиВ результаті 31 відсоток пар зачали хлопчика (у тих, хто прийняв плацебо, цей показник становив 23 відсотки). Серед зачатих дівчаток відмінності між «аспіріновою» групою і групою плацебо виявилися мінімальними (24 і 25 відсотків відповідно).

Таким чином, вживання аспірину знижує шанси того, що організм відкине ембріон чоловічої статі. Проте вчені попереджають: допоможе такий засіб тільки тим, хто страждає від запальних процесів у матці, пов'язаних з викиднями.