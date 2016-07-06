Стимуляція мозку здатна поліпшити зір

Фахівці з Університету Вандербільта стверджують: стимуляція певної ділянки головного мозку електричним струмом протягом 20 хвилин допомагає поліпшити зір приблизно на 2 години. Найбільш помітні поліпшення спостерігалися у добровольців з найбільш поганим зором, розповідає meddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle.

Спочатку вчені запропонували двадцяти здоровим молодим людям з нормальним або майже нормальним зором оцінити положення двох однакових вертикальних ліній відносно одна одної і запитали, чи рівними були ці лінії.

Потім дослідники впливали на зорову кору учасників слабким електричним струмом. Через 20 хвилин добровольців попросили пройти тест ще раз. Приблизно у 75% відзначалися суттєві поліпшення. Вчені провели серію експериментів. Вони варіювали інтенсивність впливу, напрям струму і місце розташування електродів.

Читайте такожВиявлена нова небезпека смартфонів - тимчасова сліпота в темрявіТретій експеримент довів, що електроди потрібно розміщувати саме над зоровим центром. Також фахівців цікавило, чи впливає стимуляція на швидкість обробки візуальної інформації. Виявилося, чутливість підвищувалася тільки при поліпшенні гостроти зору.

Нарешті, добровольці пройшли стандартний тест для перевірки зору. Дослідники хотіли зрозуміти, чи сильно підвищилася гострота зору. Дослідження показало, що учасники змогли розгледіти на одну-дві букви більше. При цьому добровольцям, які бачили гірше за інших, стимуляція допомогла найбільше, а у людей з відмінним зором змін майже не було.