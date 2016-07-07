Соціально активні люди отримують більше радощів від життя - психологи

Люди, які часто відвідують музеї, виставки, історичні місця і займаються спортом, більше задоволені своїм життям порівняно з тими, хто цього не робить. До такого висновку прийшли фахівці з Університету Ноттінгем Трент, проаналізувавши дані 40000 осіб, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Учасників запитали, чи задоволені вони своїм життям і роботою. Також фахівці оцінили рівень щастя добровольців. Учасники розповіли, як часто вони займалися спортом, відвідували музеї, картинні галереї, концерти та грали на музичних інструментах. Дослідження показало: соціально активні добровольці, які приділяли час мистецтву і спорту, виявилися щасливішими за інших.

Читайте такожЯк стати щасливим за 7 днів Люди, які брали активну участь у різних заходах, наприклад, самі грали на музичних інструментах, були більш задоволені життям. Однак добровольці, які просто відвідували історичні місця та музеї (не важливо, наскільки часто), теж були щасливішими, ніж ті, хто цього не робив. Крім того, заняття спортом підвищували ступінь задоволеності роботою.