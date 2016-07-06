Діабетикам заборонили їсти вівсянку швидкого приготування

За словами фахівців, у вівсянці швидкого приготування міститься багато цукру і штучних ароматизаторів. Вони здатні підвищити рівень цукру в крові. Звичайну вівсянку людям, які страждають від діабету, вживати можна, розповідає meddaily.ru Science World Report.

Є різні види вівсянки. До них належать вівсяні пластівці, необроблений овес і вівсянка швидкого приготування. При виготовленні вівсянки зовнішня частина зерна, в якій багато корисних сполук, видаляється. Приготування цільного зерна займає близько 50-60 хвилин. Вівсяні пластівці готуються 5 хвилин, необроблений овес - від 20 до 30 хвилин, а вівсянка швидкого приготування - від 30 до 60 секунд.

Крім ароматизаторів і цукру, у вівсянці швидкого приготування багато натрію. Даний вид вівсянки швидко перетравлюється, і у нього високий глікемічний індекс. Відповідно, після його вживання рівень цукру в крові може сильно зрости.

Читайте такожПочинати свій день краще з тарілки кашіЗ іншого боку, деякі види вівсянки корисні для діабетиків. Вони допомагають регулювати рівень глюкози в крові завдяки високому вмісту клітковини та низькому глікемічному індексу. Також вони позитивно впливають на серцево-судинну систему, травлення і можуть знизити холестерин.