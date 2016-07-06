Дітям з діабетом рекомендують більше ходити

Дослідники з Університету Аделаїди (University of Adelaide) дійшли висновку, що поліпшити стан серцево-судинної системи маленьких пацієнтів з діабетом допоможуть додаткові 1000 кроків щодня, пише Медпортал.

Вчені на чолі з Алексією Пенья (Alexia Peña) провели дослідження, в якому взяли участь 90 дітей з діабетом 1 типу. Вони вивчали щоденний рівень фізичної активності підлітків і оцінювали стан їх здоров'я.

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Виявилося, що 55% дітей на день проходили менше 10 тисяч кроків. У багатьох з них були помічені перші ознаки атеросклерозу, що не є типовим для дітей такого віку. У тих же, хто виконував цю норму і вів активний спосіб життя, стан судин було набагато кращий.

Дослідники впевнені, що додаткові 1000 кроків на день допоможуть поліпшити стан серцево-судинної системи і уникнути проблем зі здоров'ям у подальшому. Крім цього у дітей, які починали більше рухатися, знижувалися маса тіла і артеріальний тиск.

Автори пояснюють, що їм вперше вдалося продемонструвати залежність між щоденною кількістю кроків і станом здоров'я дітей з діабетом 1 типу. Вони вважають, що батьки та лікарі повинні приділяти фізичній активності дітей більше уваги, адже прості прогулянки дійсно здатні запобігти низці серйозних проблем в роботі серцево-судинної системи у дорослому віці.