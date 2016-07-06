Учені створили пломби, які сприяють "самолікуванню" зубів

Вчені розробили новий матеріал для пломбування зубів. Він не тільки здатний заповнити каріозну порожнину, але і сприяє поділу клітин зуба і регенерацію дентину. Такий матеріал, створений дослідниками з Гарварду і Ноттінгемського університету (University of Nottingham), може здійснити справжню революцію в лікуванні зубів, повідомляє Медпортал.

Відомо, що близько 10% встановлених пломб випадають і пацієнтам знову доводиться звертатися до лікарів. Творці нового матеріалу впевнені, що його використання дозволить створити тривалий захист. Встановлена пломба посприяє формуванню дентинового шару, що захищає зуб від розвитку інфекції та запобігає повторному утворенню карієсу.

Адам Селіз (AdamCeliz) пояснює, що пломбувальний матеріал біосумісний і тому не буде відторгатися організмом. Установка зробленої з нього пломби стимулює поділ стовбурових клітин, присутніх в пульпі зуба. Це призводить до утворення нового шару дентину, який і захищає шар пульпи, розташований під пломбою.

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