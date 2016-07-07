Розроблено унікальний клей для оперування вагітних жінок

Університет Каліфорнії займається розробкою особливого клею для операцій на плоді, в рамках яких анатомічні дефекти виправляються ще до народження. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на Xinhua, на створення нового клею їх надихнули мідії. Один з основних ризиків під час внутрішньоутробних операцій полягає в розриві амніотичної оболонки, всередині якої знаходиться дитина. Оболонка тонка і не затягується як шкірний покрив. І будь-який прокол потім може призвести до витікання амніотичної рідини, передчасних пологів.

Читайте такожАспірин сприяє зачаттю хлопчикаНовий клей повинен допомогти у закритті прогалин в оболонці. Мідії Mytilus edulis дозволили вченим створити речовину, яка може виконувати свої функції навіть при контакті з рідиною. У природі мідії чудово прикріплюються до твердої поверхні, незважаючи на воду. І роблять вони це завдяки залозі, яка виділяє коктейль із білків.

Читайте такожЧим більше у жінки дітей, тим повільніше вона старієЯк тільки цей коктейль потрапляє у воду, білки формують подобу мотузок і клей, які разом дозволяють приклеїтися і міцно закріпитися. За задумом вчених, адгезивна речовина при введенні вагітній прикріпиться і до амніотичної оболонки, і до стінки матки. Тільки після цього, через сформувану "латочку", будуть вводитися інструменти. Це повинно зменшити ймовірність розриву.