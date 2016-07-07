У Бразилії закликають спортсменів і туристів не боятися вірусу Зіка та їхати на Олімпіаду

Виконуючий обов'язки президента Бразилії Мішел Темер звернувся із закликом до туристів і спортсменів щодо того, що не треба боятися зараження вірусом Зіка і сміливо їхати на літні Олімпійські ігри до Ріо-де-Жанейро.

Про це йдеться у його заяві на сайті Олімпіади-2016, передає ZN.ua.

«В останні тижні ходило багато чуток про можливий спалах тропічних захворювань під час ігор. Я, як і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), можу вас запевнити, що ризик зараження вірусом Зіка під час Олімпіади практично відсутній. Традиційно у південній півкулі у зимовий період спостерігається вкрай незначна кількість пацієнтів із захворюваннями, що передаються комарами Aedes aegypti. І, дійсно, ми можемо зафіксувати тенденцію до зниження кількості випадків зараження на вірус Зіка в останні тижні у Ріо-де-Жанейро і по всій Бразилії», - зазначив Темер.

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Переносниками вірусу є комарі Aedes aegypti. Клінічні ознаки лихоманки, які викликаються ним, - це підвищення температури, озноб, головний біль, біль у м'язах і суглобах. 1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала поширення вірусу Зіка у країнах Південної і Північної Америки надзвичайною ситуацією для міжнародного охорони здоров'я.

*** Літні Олімпійські ігри відбудуться з 5 по 21 серпня 2016 року. Це буде перша Олімпіада, організована у Південній Америці. Паралімпіада пройде з 7 по 18 вересня.