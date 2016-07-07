У госпіталі Буенос-Айреса хворих консультує ще й астролог

Астролог Клаудіа Ріко (Claudia Rico) проводить з пацієнтами консультації додатково до традиційного лікування таких захворювань, як, наприклад, депресивні розлади, пише sciencealert.com.

Астролог складає зоряні карти хворих і на основі їх гороскопу інтерпретує події, що сталися з ними в минулому, і робить прогнози на майбутній місяць.

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«Терапевтична астрологія намагається знайти баланс між фізичним, психологічним, емоційним та духовним аспектами людини», — заявила Клаудіа Ріко.

Вона розробила пропозицію для лікарні ще в жовтні 2015 року і отримала згоду. Тепер семінар з астрології в госпіталі Піровано — офіційне доповнення до звичайної терапії.

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Цей факт викликав обурення в науковому співтоваристві. Професор Андрес Голомбек (Andrés Golombek) з Університету Кільмеса (University of Quilmes) назвав додаткову програму по астрології "абсолютно жахливим явищем". «Звичайно, астрологія може бути нешкідливою — якщо вона не диктує хворому, що робити з його захворюванням і як лікуватися. Наявність такої програми в лікарні веде до створення хибної думки про те, що в астрології може бути наукова база, чого насправді, звичайно, немає», — прокоментував він, додавши, що програма його шокує.

Представники госпіталю Піровано поки офіційних коментарів не дали, проте один з працівників закладу пояснив, що семінар скоріше можна назвати гуртком за інтересами, ніж віднести його до професійної психотерапії. «Семінар не для лікування, а для підтримки», — повідомив він.