Вірусний гепатит визнали головною загрозою людству

Дослідники з Імперського коледжу Лондона і Університету штату Вашингтон з'ясували, що вірусний гепатит став однією з основних причин смертей та інвалідності по всій земній кулі. Захворювання стало в один ряд з туберкульозом, малярією та ВІЛ. Прес-реліз опублікований на сайті EurekAlert!, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожВчені заявляють, що створили надшвидкі ліки від гепатиту СВчені проаналізували дані з 183 країн, зібрані в період з 1990 по 2013 рік. Як відомо, вірусний гепатит існує у п'яти формах — A, B, C, D і E — і може передаватися через тілесні рідини, а також через їжу та напої, забруднені фекаліями. Згідно з результатами дослідження, винуватцями більшості смертельних випадків — 96 відсотків — були віруси гепатиту В і С, які викликають цироз і рак печінки. Симптоми включають втому, жовтяницю і нудоту, проте у більшості людей інфекція перебігає безсимптомно, поки не виникають серйозні ускладнення.

Кількість смертей через вірусних гепатитів за 23-літній період збільшилася на 63 відсотки. Смертність була вищою в країнах з високим і середнім рівнем доходів, ніж у країнах з низькими зарплатами. Щорічно від цієї хвороби гине 1,45 мільйона осіб, у той час як число померлих від туберкульозу і малярії знизилося з 1990 року. Для порівняння, у 2013 році від СНІДу померли 1,3 мільйона осіб, 1,4 мільйона від туберкульозу та 855 тисяч від малярії. Найбільшою мірою від гепатиту страждає населення Східної Азії.

Читайте такожСтворений новий тест для діагностики гепатиту СВчені підрахували, що кількість втрачених від гепатиту років життя, яку одержують при відніманні від максимально можливої тривалості життя віку смерті, тільки в 2013-му становить 41 мільйон. Дослідники вважають, що необхідно прийняти міжнародні заходи та удосконалити сучасну світову систему охорони здоров'я, щоб вирішити цю глобальну проблему.