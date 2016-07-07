Вживання олії захистить від передчасної смерті

Дослідники з Гарвардського університету з'ясували, що споживання у великих кількостях ненасичених жирів, які містяться в оліях, пов'язане з низькою ймовірністю ранньої смерті. В той же час раціон, що містить велику кількість тваринних жирів, навпаки, погіршує здоров'я. Стаття опублікована в JAMA Internal Medicine, повідомляє Лента.ру.

За словами вчених, їх робота є на даний час найбільш повним і ретельним дослідженням, як жири в їжі впливають на стан організму. Дієтологи з'ясували, якщо замінити насичені жири, які містяться у вершковому маслі, смальці і червоному м'ясі, на ненасичені оливкової, ріпакової та соєвої олій, то можна уникнути серйозних проблем зі здоров'ям.

Дієтологи вивчили дані 126 тисяч осіб, які брали участь у двох довгострокових дослідженнях: Nurses' Health Study та Health Professionals Follow-Up Study. Добровольці протягом 32 років періодично, кожні два-чотири роки, заповнювали анкети, відповідаючи на питання про дієту, режим харчування, стиль життя та здоров'я. За весь час дослідження померли 33 тисячі осіб. Учені перевірили, чи існує зв'язок між харчуванням і смертями, які настали в результаті серцево-судинних захворювань, раку, нейродегенеративних розладів та уражень дихальної системи.

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Виявилося, що різні типи жирів по-різному впливали на стан організму. Трансжири (містяться в м'ясних і молочних продуктах) виявилися найбільш шкідливими: якщо збільшити їх споживання на два відсотки, то ризик передчасної смерті підвищиться на 16 відсотків. П'ятивідсоткове збільшення споживання насичених жирів пов'язане з додатковими вісьмома відсотками смертей. А ось ненасичені жири мають прямо протилежний ефект. Збагачена ними дієта знижувала ймовірність смерті на 11-19 відсотків. Заміна насичених жирів вуглеводами лише незначно сприяє поліпшенню здоров'я.

Читайте такожВчені: середземноморська дієта - ефективніша за дієту з низьким вмістом жирів Ненасичені жири містять омега-6 і омега-3 ненасичені жирні кислоти. Перша — в більшості рослинних олій, а друга — у рибі, а також в соєвій і рапсовій олії.