У США дозволили використання біорозчинного стента

Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило до застосування біорозчинний стент останнього покоління Absorb. Він також пройшов успішне випробування в ізраїльських клініках, пишуть Новини Ізраїлю.

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Absorb використовується при лікуванні ішемічної хвороби серця, яка щороку забирає мільйони життів. При хворобі коронарних артерій судини, що постачають кров до серця, звужуються або забиваються "шлаками". Протягом багатьох років хвороба лікувалася за допомогою ангіопластики, у ході якої в забиту судину вводився через вену або артерію здутий балон. Розширивши судину, балон видалявся, а в судину вставлявся стент, що запобігає повторному стенозу. Раніше застосовувалися звичайні металеві стенти або ті, які виділяють ліки. Використання обох видів могло призводити до побічних ефектів - вони впливали на гнучкість артерії, могли викликати запальні реакції.

Absorb - нове покоління стентів, які виготовляються з того самого матеріалу, що й саморозчинні хірургічні нитки.