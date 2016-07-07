Приймати їжу корисніше у себе вдома, переконують медики

Фахівці Гарвардської школи громадського здоров'я радять готувати вдома і їсти домашню їжу, якщо ви хочете зберегти здоров'я і захиститися від діабету 2-го типу, повідомляє meddaily.ru.

Читайте такожШлюб зміцнює здоров'я - дослідженняЦе довело дослідження, яке тривало цілих 26 років і включало близько 100000 осіб. За час спостережень діабет розвинувся у 9000 чоловік.

Виявилося, основним фактором, що впливає на ризик розвитку діабету, була частота прийому їжі вдома і в інших місцях. Так, люди, які часто обідали і вечеряли вдома, рідше страждали від діабету (якщо вечеря вдома траплялася 4-5 разів на тиждень, ризик знижувався на 15% порівняно з тими, хто вечеряв вдома 2 рази в тиждень). Коли людина вечеряла у місті, але обідала удома, ризик діабету падав на 9%.

Читайте такожУ США 8-річний хлопчик зібрав $81 тис. на лікування батькаПримітно: ефект справляв не тільки той факт, що їжа готувалася вдома, але і факт прийому їжі у власних стінах. Тобто домашня їжа, що вживається в іншому місці, не працювала належним чином. До речі, жінки, які часто їли вдома, активніше займалися фізичними вправами. У чоловіків же працювала зворотна схема: активні чоловіки частіше були готові поїсти поза домом.