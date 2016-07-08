Вчені виявили нову небезпеку марихуани

Нейробіологи з Мічиганського університету з'ясували, що вживання cannabis може впливати на систему винагороди в головному мозку. В результаті знижується рівень задоволення, яке людина може отримувати від таких речей, як грошовий виграш. Прес-реліз опублікований на сайті EurekAlert!, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожМарихуана негативно впливає на здатність розпізнавати емоціїВчені скористалися даними довготривалого дослідження молодих людей, що вживають марихуану. Всього було вивчено 108 осіб 20-річного віку. Майже три чверті всієї вибірки становили білі чоловіки. В ході експерименту мозок учасників сканувався за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. Добровольці повинні були натискати на кнопку, коли на екрані з'являлася перед ними мета. Перед кожним випробуванням їм говорили, що в разі успішного виконання завдання вони можуть виграти 20 центів або п'ять доларів.

Дослідників цікавило прилегле ядро — ділянка мозку, яка є частиною центру задоволення. В той момент, коли людина виконувала умови і смакувала отримання нагороди, нейрони ядра зазвичай активуються, завдяки наявності нейромедіатора дофаміну. Чим сильніша реакція, тим більше задоволення відчуває людина, що, в свою чергу, впливає на її поведінку.

Читайте такожКуріння "травки" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуОднак результати показали, що чим частіше добровольці курили марихуану, тим слабкіша була дофамінова реакція. Незважаючи на те, що вчені в даній роботі не простежили за тим, чи підсилює почуття задоволення споживання марихуани, ранні дослідження показали, що куріння психотропної речовини починає асоціюватися з позитивними відчуттями. В підсумку, це може призвести до того, що людині буде важче відмовитися від вживання канабіноїдів.