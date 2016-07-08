Частий гнів - ознака проблем у мозку, стверджують експерти

Люди, що мають проблеми з гнівом, часто неправильно трактують посили інших людей. Більше того, вони не сприймають всю інформацію, що надходить внаслідок соціальної взаємодії через ослаблені зв'язки між регіонами мозку, що відповідають за обробку даних, що надходять у рамках соціальної ситуації, пише meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Так, люди з розладом переривчастої запальності (або імпульсивною агресією) мають ослаблений зв'язок між зонами мозку, відповідальними за введення сенсорної інформації, опрацювання мовної інформації та соціальну взаємодію. Виявляється, біла речовина в зоні поздовжнього пучка менш щільна і цілісна у людей з проблемами.

Читайте такожУ кишечнику знайшли бактерії, що маніпулюють психікою людиниПучок з'єднує лобну частку (пов'язана з прийняттям рішень, емоціями, розумінням наслідків своїх дій) і тім'яну частку (обробляє мову та сенсорні вхідні сигнали). Виходить, за словами експертів Університету Чикаго, навіть у зовні здорової людини при певних особливостях мозку можливі проблеми.