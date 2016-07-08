Середньостатистична дитина 6-12 років харчується гірше за своїх батьків - дослідження

Вчені з Університету Делавера встановили: дієти дітей і батьків тісно пов'язані. Ймовірно, висновки фахівців допоможуть в профілактиці ожиріння і пов'язаних з ним захворювань, таких як хвороби серця, інсульт і діабет, пише meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Дослідники проаналізували дані 628 дітей у віці від 6 до 12 років та їх батьків. Фахівці дізналися, що їли батьки і діти протягом декількох днів (мінімум одного вихідного та одного робочого дня). Більш як 98% учасників надали дані про раціон харчування за три дні.

Читайте такожСтрави домашнього приготування - найкорисніші для здоров'яВчені оцінили добову калорійність, відповідність раціону дієті DASH, розробленій для профілактики і лікування гіпертонії, і виміряли індекс здорового харчування. Дієта DASH включає овочі, фрукти, молочні продукти з низьким вмістом жирів, у тому числі знежирені, горіхи, боби і злаки.

В цілому якість дієти у батьків виявилася вищою. Однак у середньому вони набрали всього 64,5% від оптимального індексу здорового харчування і 56,6% від норми дієти DASH. У дітей було 58,3% і 54,3% відповідно. Батьки і діти споживали приблизно однакову кількість калорій (1763 і 1751 калорії).

Читайте такожПриймати їжу корисніше у себе вдома, переконують медикиДослідники врахували змінні, які могли вплинути на результати. Вони прийшли до висновку: якість дієти дитини найсильніше залежала від раціону батьків. Основними факторами, які знижують якість дієти у дітей, виявилися недолік овочів і надлишок у раціоні продуктів з низьким вмістом поживних речовин.