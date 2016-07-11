Проблеми зі сном провокують розвиток раку - дослідження

Постійне недосипання призводить до того, що люди починають постійно відчувати себе розбитими і роздратованими, пише Медпортал.

Вчені з Каліфорнійського університету на чолі з Майклом Ірвіном (Michael Irwin) проаналізували результати 72 досліджень, в яких взяли участь понад 50 тисяч осіб. Вони дійшли висновку, що негативно позначитися на здоров'ї може як нестача сну, так і його надлишок.

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Нормою автори вважали 7-8 годин сну. У тих, хто спав менше або ж приділяв сну набагато більше часу, концентрація запальних білків у крові (наприклад, С-реактивного білка та інтерлейкіну-6) виявилася збільшеною. Ці біомаркери асоційовані з низкою хронічних захворювань, наприклад, гіпертонією або діабетом 2 типу. Крім того вже доведена роль запалення у розвитку багатьох захворювань, серед яких артрит, депресія, астма і навіть деякі форми раку.

Причини такого явища поки не зрозумілі і потрібні додаткові дослідження. Автори припускають, що порушення сну впливає на роботу імунної системи.