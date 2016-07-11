Погіршення зору може бути симптомом деменції - дослідження

У дослідженні взяли участь 190 літніх людей, частина з яких мала порушення когнітивних функцій, а в іншій частині вікова деменція не спостерігалася, пишуть Новини Ізраїлю.

Учасникам експерименту було запропоновано заповнити невелику анкету щодо когнітивних функцій та психологічних реакцій. Опитувальник, що використовується в цьому експерименті, серед іншого допомагає виявити хворобу Альцгеймера. Після "іспиту" на кмітливість всім учасникам було запропоновано пройти перевірку зору.

Читайте такожПрості фізичні вправи допоможуть боротися зі старечої деменцією

Вчені дійшли висновку, що у літніх людей з добрим зором когнітивні функції збереглися краще, ніж у тих, у кого дуже сильно погіршився зір.

Разом з тим, у дослідників є і хороші новини: ті, хто постійно користуються окулярами для читання, зберігають гостроту розуму.

Дослідники вважають, що літня людина з дуже поганим зором починає менше рухатися, менше читає, а від цього страждає його розумова діяльність.

Літні люди, які носять окуляри, продовжують подорожувати, брати участь у різних заходах, читають і продовжують вести активний спосіб життя, що допомагає їм зберегти гостроту розуму.