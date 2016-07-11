Вчені знайшли пояснення смертоносності ракових клітин

Вченим також вдалося визначити подальший ланцюжок подій, що приводить до росту новоутворення. Стаття опублікована в журналі Nature, пише Лента.ру.

Клітини шкіри постійно замінюються новими, які з'являються завдяки активності стовбурових клітин. Проте через пошкодження ДНК або активації специфічних генів, цей процес може порушуватися. В результаті виникає неконтрольований ріст тканин. У деяких випадках пухлини можуть бути доброякісними, в інших вони можуть призводити до вторинних вогнищ (метастазів). Однак досі не було точно відомо, як саме стовбурові клітини або клітини-попередники шкіри перетворюються на рак.

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Вчені активували онкоген — ген, що сприяє виникненню пухлини, — в стовбурових клітинах і незрілих клітинах шкіри. Виявилося, що клітини-попередники можуть розвиватися в доброякісні пухлини, а стовбурові — в злоякісні. Для своїх досліджень фізіологи скористалися трансгенними мишами, в яких легко можна було включити онкоген. До останнього була додатково приєднана флуоресцентна мітка, яка дозволяла відслідковувати потомство клітини, де був активований онкоген.

Аналізуючи кількість флуоресцентних клітин з використанням математичного моделювання, вчені показали, що тільки потомство мутантних стовбурових клітин змогло подолати механізм, відомий як апоптоз — запрограмована клітинна загибель — і продовжувало безконтрольно ділитися, утворюючи базально-клітинну карциному.