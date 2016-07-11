Користь кріотерапії значно перебільшено - FDA

Вважається, що кріотерапія всього тіла допомагає при різних захворюваннях, від депресії та ожиріння до астми та розсіяного склерозу, пише Медпортал. Фахівці FDA вивчили медичну літературу і зробили висновок, що користь кріотерапії сильно перебільшена, швидше навпаки — охолодження може завдати шкоди організму.

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Під час процедури пацієнт заходить у кімнату або поміщається в камеру, куди потім надходить газ, температура якого може досягати -185 градусів за Цельсієм. Імовірно, кріотерапія допомагає на клітинному рівні, а також бореться із запаленнями, однак немає інформації про те, що конкретно відбувається в цей час з тілом людини. Одна з дослідників FDA, Ганна Гамбарян (Anna Ghambaryan), прокоментувала: «Ми просто не знаємо нічого. Недостатньо публічно доступної інформації, щоб відповісти на це питання». Арон Юштейн (Aron Yustein), медичний інспектор Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, додав: «Оскільки споживачі цікавляться кріотерапією все більше і більше, в FDA неофіційно дослідили всю наявну на цю тему медичну літературу. Ми не знайшли майже нічого, що підтверджувало б безпеку кріотерапії або її ефективність в лікуванні захворювань, у зв'язку з якими вона рекламується».

Відомство рекомендує утриматися від використання цього виду фізіопроцедур. Фахівці заявляють, що якщо людина перебуває в наповненому охолодженому газом приміщенні, у неї може настати асфіксія, гіпоксія через нестачу кисню, вона може втратити свідомість. Можливі також опіки й ушкодження очей. Це не просто слова, вказують в FDA, в минулому році в штаті Невада 24-річна дівчина Челсі Патрісія Ейк-Салвейшн (Chelsea Patricia Ake-Salvacion) померла під час процедури. Вона зайшла в кімнату з власної ініціативи і без супроводу. За словами слідчого, дівчина померла протягом декількох хвилин.

В FDA зазначили, що їхні рекомендації не означають, що слід повністю уникати загальної кріотерапії, однак, насамперед, перед процедурою необхідно проконсультуватися з лікарем і не дивуватися, якщо очікуваного поліпшення не буде. На думку експертів FDA, також імовірний зворотній ефект.