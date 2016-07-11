Користь кріотерапії значно перебільшено - FDA
У США Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (U. S. Food and Drug Administration, FDA) висловило стурбованість зростаючою популярністю загальної кріотерапії — виду фізіотерапії, при якій використовується надохолоджений газ.
Вважається, що кріотерапія всього тіла допомагає при різних захворюваннях, від депресії та ожиріння до астми та розсіяного склерозу, пише Медпортал. Фахівці FDA вивчили медичну літературу і зробили висновок, що користь кріотерапії сильно перебільшена, швидше навпаки — охолодження може завдати шкоди організму.
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Під час процедури пацієнт заходить у кімнату або поміщається в камеру, куди потім надходить газ, температура якого може досягати -185 градусів за Цельсієм. Імовірно, кріотерапія допомагає на клітинному рівні, а також бореться із запаленнями, однак немає інформації про те, що конкретно відбувається в цей час з тілом людини. Одна з дослідників FDA, Ганна Гамбарян (Anna Ghambaryan), прокоментувала: «Ми просто не знаємо нічого. Недостатньо публічно доступної інформації, щоб відповісти на це питання». Арон Юштейн (Aron Yustein), медичний інспектор Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, додав: «Оскільки споживачі цікавляться кріотерапією все більше і більше, в FDA неофіційно дослідили всю наявну на цю тему медичну літературу. Ми не знайшли майже нічого, що підтверджувало б безпеку кріотерапії або її ефективність в лікуванні захворювань, у зв'язку з якими вона рекламується».
Відомство рекомендує утриматися від використання цього виду фізіопроцедур. Фахівці заявляють, що якщо людина перебуває в наповненому охолодженому газом приміщенні, у неї може настати асфіксія, гіпоксія через нестачу кисню, вона може втратити свідомість. Можливі також опіки й ушкодження очей. Це не просто слова, вказують в FDA, в минулому році в штаті Невада 24-річна дівчина Челсі Патрісія Ейк-Салвейшн (Chelsea Patricia Ake-Salvacion) померла під час процедури. Вона зайшла в кімнату з власної ініціативи і без супроводу. За словами слідчого, дівчина померла протягом декількох хвилин.
В FDA зазначили, що їхні рекомендації не означають, що слід повністю уникати загальної кріотерапії, однак, насамперед, перед процедурою необхідно проконсультуватися з лікарем і не дивуватися, якщо очікуваного поліпшення не буде. На думку експертів FDA, також імовірний зворотній ефект.