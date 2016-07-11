Операції зі зниження ваги здатні омолодити людину

Нове дослідження, проведене співробітниками Медичного університету Відня, показало: баріатричні операції можуть зробити людину молодшою. Баріатрія - розділ медицини, який займається лікуванням ожиріння. До баріатричних операцій належать такі види хірургічного втручання, як бандажування шлунка, шлункове шунтування і гастропластика.

Читайте такожШлунок працює за "внутрішнім годинником"У дослідженні взяли участь 76 осіб (середній вік - 40 років) з Індексом Маси Тіла (ІМТ) від 35. Середній ІМТ становив 44,5. Зміна способу життя не допомогла добровольцям схуднути, тому їм порекомендували зробити баріатричну операцію. Через рік після операції ІМТ у учасників істотно знизився (в середньому - до 27,5, тобто на 38%), розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News. До і після операції у добровольців взяли зразки крові.

Дослідники помітили: після операції в учасників знизилися рівні маркерів запалення - цитокінів інгібітора активатора плазміногену-1 та інтерлейкіну-6. Крім того, у них в крові підвищився рівень протизапального цитокіна інтерлейкіну-10. Також тіломери, розташовані на кінцях хромосом, у добровольців стали довшими на 80% порівняно з початком дослідження.

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітністьТіломери - "внутрішній годинник" кожної клітини. Вони коротшають, коли клітина ділиться або піддається дії окисного стресу. По довжині тіломерів можна судити про тривалість життя. Так, попереднє дослідження показало, що у жінок з ожирінням тіломери були коротші, ніж у представниць прекрасної статі з нормальною вагою. Це було еквівалентне скороченню тривалості життя на 8 років.