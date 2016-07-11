Дефіцит сну призводить до запальних процесів

Недосипання і занадто довгий сон підвищують в організмі рівні маркерів запалення. Це показало нове дослідження, проведене співробітниками Каліфорнійського університету, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Вчені нагадують: люди повинні спати по 7-8 годин на добу.

Фахівці проаналізували дані 72 досліджень за участю понад 50000 добровольців. Аналіз показав: порушення сну (низька якість сну або безсоння) і занадто довгий сон (більш як 8 годин) виявилися пов'язані з підвищеними рівнями маркерів запалення в організмі - C-реактивного білка (CRP) і інтерлейкіну-6 (IL-6).

Читайте такожПроблеми зі сном провокують розвиток раку - дослідженняНедосипання корелювало зі зростанням рівня CRP. Вчені говорять, що підвищення рівнів цих сполук збільшує ризик ряду захворювань, включаючи хвороби серця, гіпертонію і цукровий діабет 2-го типу. Правильний режим сну допоможе запобігти проблемам зі здоров'ям.