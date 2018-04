Учені назвали головну небезпеку методу стимуляції мозку

Нейробіологи з Медичного центру Бет-Ізраїль і Пенсільванського університету попередили про небезпеку саморобних пристроїв, призначених для електростимуляції мозку. Вчені опублікували відкритий лист в журналі Annals of Neurology, в якому описали ризики процедури, що проводиться неспеціалістами.

Читайте такожВчені виявили нову небезпеку марихуаниСтимуляція мозку без оперативного втручання - це потенційно новий метод лікування неврологічних і психічних захворювань, повідомляє Лента.ру. Дослідження показують, що транскраніальна стимуляція постійним струмом (ТЕС-терапія), яка проводиться за допомогою електродів, прикріплених до шкіри голови, може підвищити пізнавальні здібності, а також полегшити симптоми тривоги або депресії. Проте вчені вважають, що одним з мінусів ТЕС-терапії може бути те, що відповідні пристрої відносно легко зробити в домашніх умовах.

Останнім часом все більше людей готові використовувати саморобні прилади як альтернативу антидепресантам та іншим лікарським препаратам, а також для посилення пам'яті, уваги і творчих здібностей. За словами нейробіологів, зростання кількості публікацій, присвячених ТЕС-терапії, змушує DIY-користувачів вважати, що вони можуть принести собі користь, імітуючи наукові дослідження. Вчені застерігають від такого омани. Результати електростимуляції мозку можуть бути непередбачуваними і шкідливими для когнітивних функцій, а також здоров'я в цілому.

Читайте такожВчені розробляють компактний томограф, який втричі менший від звичайногоВідкритий лист підписали 39 нейробіологів. Вони підкреслюють, що можливі ризики ТЕС-терапії ще не вивчені. Наприклад, вплив електродів може неконтрольовано поширитися на інші ділянки мозку. Крім того, невідомо, чи є зміни незворотними, однак вони можуть бути досить стійкими, якщо стимуляція проводиться періодично протягом тривалого часу. Такі фактори, як стать, особливості анатомії черепа, вживання ліків і навіть переважна рука, також здатні впливати на результати ТЕС-терапії.

DIY (від англ. Do It Yourself — «зроби це сам») — діяльність, що включає в себе самостійне виготовлення або удосконалення різної продукції широкого споживання, включаючи техніку, обладнання, комп'ютерні ігри, фільми, музику або продукти харчування.