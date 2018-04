Фрукти й овочі назвали джерелом щастя

Дослідники з Уорікського університету продемонстрували, що вживання великої кількості фруктів і овочів сприяє підвищенню рівня щастя. При цьому він може бути порівнюваний зі збільшенням добробуту від знаходження роботи. Стаття вчених опублікована в American Journal of Public Health, повідомляє Лента.ру.

У ході дослідження був вивчений спосіб харчування 12 тисяч випадково обраних людей, які вели дієтичне щоденники, та їх психологічний стан. Учасники довготривалого дослідження The Household, Income and Labour Dynamics in Australia Survey (HILDA) вказували, які продукти вони вживали кожен день і в яких кількостях.

Були зібрані дані про харчування за 2007, 2009 і 2013 роки. Вони звірялися з відповідями про психологічний стан. При цьому враховувалися зміни в доходах і особистих обставинах, які також могли вплинути на рівень щастя.

Виявилося, що кожна додаткова щоденна порція фруктів і овочів позитивно впливає на рівень щастя. За словами вчених, цей ефект набагато сильніший, ніж сприятливий вплив на здоров'я. Можливе пояснення цього — каротиноїди, що містяться у фруктах і овочах, які можуть впливати на окисно-відновний баланс в організмі людини. Він, у свою чергу, може впливати на рівень гормонів.

Дослідники вважають, що люди не прагнуть змінити своє харчування, оскільки здоровий спосіб життя не дає миттєвого результату. Однак психологічне благополуччя може поліпшуватися досить швидко для того, щоб це мотивувало людей до перегляду своєї дієти.

Отримані результати можуть бути використані фахівцями у галузі охорони здоров'я, щоб переконати людей переходити на здорове харчування, відзначається в статті.