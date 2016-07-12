Прийом статинів подовжує життя онкопацієнтів

Відомо, що статини призначаються пацієнтам, що страждають серцево-судинними захворюваннями, пише Медпортал. Їх прийом дозволяє знизити рівень холестерину в крові. Раніше вченим вдалося продемонструвати зв'язок між підвищеним холестерином і ймовірністю розвитку раку молочної залози.

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Пол Картер (Paul Carter) і його колеги провели масштабне обстеження, проаналізувавши дані понад 900 тисяч пацієнтів, зібрані в період з 1 січня 2000 року по 31 березня 2013. Вчені вивчили зв'язок між високим рівнем холестерину і смертністю учасників дослідження від раку легені, раку молочної залози, раку кишечника і пухлин передміхурової залози.

Виявилося, що онкохворі, у яких був виявлений підвищений холестерин, рідше вмирали від раку, ніж ті, у кого холестерин був у нормі. Так, наприклад, серед пацієнтів з раком легень смертність була знижена на 22%, а серед хворих з раком передміхурової залози – на 47%. Автори припустили, що нижча смертність серед таких хворих була пов'язана з тим, що вони приймали призначені для нормалізації рівня холестерину статини.