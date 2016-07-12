Прийом мультивітамінів під час вагітності марний - дослідження

Більшості жінок, що чекають дитину, вітаміни не потрібні, так як найчастіше необхідні поживні речовини та мікроелементи вони одержують з їжею. Дослідники з'ясували, що прийом вітамінів хоча і не шкодить, але в більшості випадків і не покращує здоров'я майбутніх матерів і немовлят, пише Медпортал.

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Дослідники, щоправда, підкреслюють, що приймати під час вагітності фолієву кислоту і вітамін D все-таки варто, а от альтернативою мультівітаминаі стане просто збалансований раціон. Прийом фолієвої кислоти допомагає запобігти розвитку серйозних вад розвитку маляти, а вітамін D необхідний для зміцнення кісток, як вагітної жінки, так і дитини.

Вчені вважають, що багато жінок відчувають себе зобов'язаними купувати дорогі мультивітаміни – таким чином вони відчувають, що піклуються про здоров'я майбутньої дитини. В дійсності користь може принести раціон, багатий фруктами і овочами. Відмовлятися від прийому фолієвої кислоти експерти все-таки не рекомендують. Вони відзначають, що їсти «за двох» майбутній матері теж не потрібно – все це не більше, ніж популярний міф, який нічим не підтверджений