Недостатнє вживання води визнали причиною ожиріння

Дослідники з Мічиганського університету отримали нові дані, що показують, що недостатнє вживання води може сприяти зайвій вазі. Це може стати аргументом на користь думки, що питна вода може допомогти в боротьбі з ожирінням. Прес-реліз статті опубліковано на сайті EurekAlert!, повідомляє Лента.ру.

Автори роботи вивчили дані 9528 людей, що беруть участь у когортному дослідженні Nutrition Examination Survey. Виявилося, що високий індекс маси тіла пов'язаний з недостатньою гідратацією організму. При цьому приблизно третина людей від 18 до 64 років вживали малі кількості води. Дослідники відзначають, що їх результати не показують причинно-наслідковий взаємозв'язок між ожирінням і поганим постачанням тіла водою, оскільки вони ґрунтуються на показниках, оцінених тільки один раз на всьому протязі когортного дослідження.

Вчені радять їсти більше фруктів, овочів та іншу їжу, що містить великі кількості води, щоб забезпечити достатню гідратацію організму. Проте вони підкреслюють, що необхідні подальші дослідження для з'ясування, чи дійсно постачання тіла водою може сприяти зменшенню ваги.

Читайте такожДві склянки води перед їжею допоможуть схуднутиВ 1945 році Національна рада з питань харчування опублікувала доповідь, що для підтримки здоров'я необхідно споживання 8-10 склянок води в день. У документі також сказано, що велика частина цього обсягу міститься в їжі. Тим не менш, це стало основою для міфу про необхідність випивати додаткову кількість води. Вчені стверджують, що насправді немає ніяких достовірних наукових даних про такий ефект, а позитивні кореляції не виходять за рамки статистичних помилок.