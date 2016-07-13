У США істотно знизилися показники захворюваності на онкологічні хвороби

Дослідники з Дармутского коледжу з'ясували, що захворюваність на рак кишечника в США за останні десятиліття знизилася вдвічі. Серед можливих причин вчені називають розвиток медицини, а також збільшення числа людей, які ведуть здоровий спосіб життя. Стаття про ці тенденції опублікована в New England Journal of Medicine, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожРозумні люди рідше мають проблеми зі здоров'ямМедики вивчили дані по числу випадків розвитку раку кишечника і смертності хворих у віці від 50 років. Результати показали, що захворюваність злоякісними пухлинами знизилася з 1975 року приблизно на 40 відсотків, а смертність зменшилася в два рази. Якщо розглядати майже столітній проміжок часу, починаючи з 1930 року, то рак нижніх відділів шлунково-кишкового тракту став зустрічатись рідше на 90 відсотків.

Оскільки рак кишечника займає одне з провідних місць по поширеності і смертності серед інших онкологічних захворювань, то таке зниження помітно впливає на статистику по злоякісних новоутвореннях в цілому.

Подібні позитивні тенденції зазвичай пов'язують зі скринінгом — комплексом медичних досліджень, спрямованих на виявлення передракових станів та ранніх стадій розвитку пухлин. Проте автори статті оцінили ефективність скринінгових обстежень і виявили, що їх недостатньо для того, щоб пояснити зниження захворюваності.

Читайте такожЗаняття спортом знижують ймовірність розвитку багатьох форм ракуВчені припускають наявність інших чинників, що пояснюють спостереження. Наприклад, методи лікування раку кишечника кардинально покращали за останні 30 років. Крім того, свою роль міг зіграти перехід багатьох людей на здорову дієту і зниження споживання ковбасних і копчених виробів. Також однією з причин медики називають використання нестероїдних протизапальних препаратів. Однак, щоб точно пояснити зменшення ракових захворювань, необхідні довготривалі і масштабні дослідження.