Гранат назвали засобом проти старіння

Біологи з Федеральної політехнічної школи Лозанни опублікували попередні дані про користь граната в боротьбі проти старіння. Згідно з результатами дослідження, опублікованими в журналі Nature Medicine, повідомляє Лента.ру, молекули, що містяться у фрукті, уповільнюють вікові зміни в м'язових клітинах.

До недавнього часу було мало наукових доказів омолоджуючого ефекту гранатового соку, проте вчені вперше розкрили механізм, який може дозволити використовувати гранат (Punica) для уповільнення старіння. Особливі молекули, що містяться у фрукті, трансформуються під впливом кишкової мікрофлори в речовину, що захищає клітини від однієї з основних причин вікових змін.

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У своїх експериментах учені використовували мишей, а також вільноживучих нематод Caenorhabditis elegans. Останні є одними з найбільш зручних об'єктів для досліджень у сфері старіння, оскільки черв'яки віком 8-10 днів вважаються вже «літніми». Тривалість життя черв'яків, які зазнали дії уролитину (речовини із граната), зросла на 45 відсотків порівняно з контрольною групою. Досліди з лабораторними мишами показали, що речовина зменшила число дефектних мітохондрій в м'язових клітинах гризунів, а також на 42 відсотки збільшила витривалість старих тварин на біговій доріжці.

Читайте такожФахівці представили список суперпродуктів, що рятують від жирових відкладеньПопередник уролитину знаходиться в плодах граната. Потрапляючи в кишечник, ця молекула зазнає впливу бактерій і перетворюється в речовину, що має омолоджуючу дію. Проте не всі люди здатні виробляти уролитин, оскільки в травному тракті можуть бути відсутні відповідні мікроорганізми. Вчені планують розробку спеціальних препаратів, що містять корисну молекулу, і вже проводять перші клінічні випробування на людях.