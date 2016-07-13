Спеціалісти довели небезпеку цукрозамінників

Австралійські медики назвали головну небезпеку цукрозамінників, які використовуються людиною як штучний і низькокалорійний аналог природного продукту. Дослідження опубліковане в журналі Cell Metabolism, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

Читайте такожЦукор треба виключити, замінивши його фруктамиФахівці у своєму дослідженні спробували з'ясувати причину, з якої вживання штучних підсолоджувачів (на прикладі сукралози) призводить до появи у деяких людей почуття голоду, що змушує переїдати.

Вчені провели експерименти на плодових мушках і відтворили результати на мишах. Вони показали, що вживання цукрозамінників призводить до виникнення в нервовій системі тварин зв'язків, відповідальних за недостатнє сприйняття калорійності простих вуглеводів (природного цукру). Таким чином мушки і миші, споживаючи їжу, недооцінюють її калорійність і переїдають.

Експерименти на плодових мушках, в ході яких вони вживали цукрозамінник, проводилися протягом п'яти діб. За цей час калорійність споживаної ними їжі зросла на 30 відсотків. Досліди на мишах проводилися протягом тижня. За цей час тварини також продемонстрували збільшення калорійності раціону.

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Дослідники виявили, що штучні підсолоджувачі сприяли гіперактивності, безсонню і зниженню якості сну. Такі ж симптоми спостерігаються, як показали інші вчені, при голодуванні.

Згідно з раніше проведеним дослідженням колег учених, вживання сукралози людьми, що мають надлишкову масу тіла, не призводить до її збільшення, порівняно з тими, хто вживає цукор у великих кількостях.