Учені з Австралії створили першу в світі вакцину від старечого недоумства

Австралійські вчені спільно з дослідниками з США розробили першу в світі вакцину, яка захищає від деменції (старечого недоумства, викликаного хворобою Альцгеймера). Розробники стверджують, що введення вакцини допоможе запобігти розвитку захворювання і навіть вилікувати хворих з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера, повідомляє Медпортал.

Це перша така розробка. Вакцина діє на тау-білки і скупчення бета-амілоїду, що накопичуються в головному мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера і, ймовірно, впливають на розвиток захворювання.

Читайте такожПрості фізичні вправи допоможуть боротися зі старечою деменцієюПісля введення вакцини імунна система починає виробляти антитіла проти цих білків, що в результаті призводить до їх знищення. Вакцина може використовуватися для профілактики деменції, вважає Микола Петровський (Nikolai Petrovsky) з Університету Фліндерса (Flinders University).

Дослідники вважають, що ефективність вакцини пов'язана з тим, що вона діє на бета-амилоиди і на тау-білок.

Вакцина від деменції вже була випробувана на клітинних культурах і мишах. Передбачається, що тестування вакцини на людях почнеться протягом найближчих двох-трьох років. Гарантувати, що воно пройде успішно, не можна, проте розробники сподіваються, що вона також виявиться ефективною і надалі почне використовуватися в клінічній практиці.

Читайте такожГарна освіта та інтелектуальні навантаження захистять від недоумстваЯк раніше повідомляв УНІАН, навчання в університеті і розумові вправи в дорослому віці однозначно допомагають уникнути появи небезпечних мозкових змін. Це дієвий захист проти хвороби Альцгеймера, насправді відстрочити прихід старечого слабоумства можна, навіть якщо закінчити хоча б усі класи школи.