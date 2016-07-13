Рудоволосі люди найбільш схильні до розвитку раку шкіри

Міжнародна група вчених виявила зв'язок між геном MC1R, що відповідає за руде волосся і веснянки, і ризиком розвитку раку шкіри через вплив сонячних променів. Також фактором ризику мутацій через світлову радіацію виявився вік. Результати своїх досліджень вони опублікували в журналі Nature Communications, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожМеланома лідирує за кількістю смертей серед онкологічних захворюваньГен MC1R кодує рецептор меланокортина першого типу — білок, який бере участь у формуванні пігментації шкіри. Деякі люди мають дві копії мутантного гена, названими R, в результаті чого мають волосся рудого кольору і веснянки. Людина з однією копією R може не бути рудою, однак її шкіра буде відрізнятися підвищеною чутливістю до ультрафіолету. Було також показано, що дана алель також пов'язана з підвищеним ризиком захворювання на меланому, однак не було доказів, що виною тому служить сонячне світло.

Вчені дослідили, які мутації зустрічаються в клітинах меланоми, виділених у пацієнтів, які мали як звичайний ген MC1R, так і R. Генетики проаналізували дані за 405 зразками, що включають розшифровані послідовності ДНК. Результати показали, що у людей з геном R спостерігається більше число мутацій у вигляді однонуклеотидних замін. Коли фахівці звернули увагу на певну мутацію, то виявилося, що її частота була на 42 відсотки більша у тих, хто несе хоча б одну копію R.

Крім того, автори дослідження виявили, що ще одним чинником, пов'язаним з потенційно шкідливими змінами в генах, був вік. Кожен рік життя пов'язане зі збільшенням кількості мутацій у клітинах меланоми на 1,7 відсотка.

За словами вчених, отримані висновки мають значення для розуміння ризику розвитку раку шкіри.

Читайте такожВітамін B3 гальмує розвиток раку шкіриОднією з основних причин шкідливих мутацій у клітинах шкіри є ультрафіолетова радіація. Щоб знизити негативний вплив останньої, клітини виробляють захисний пігмент меланін, який формує засмагу.