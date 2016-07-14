Велоспорт значно знижує ризик розвитку діабету - дослідження

Вчені з Університету Південної Данії (University of Southern Denmark) виявили зворотний зв'язок між регулярними заняттями велоспортом і діабетом 2 типу. Керівник дослідження Мартін Расмуссен (Martin Rasmussen) заявив, що ніколи не пізно сісти на велосипед, і навіть люди старшого віку, які раніше не каталися, можуть звернутися до цього спорту, щоб знизити ризик розвитку хронічного захворювання, повідомляє Медпортал.

Дослідницька група з Університету Базеля (University of Basel) провела дослідження, в якому взяли участь 54 жінки, середній вік яких був 34 роки. Всі вони страждали розсіяним склерозом. Розсіяний склероз – аутоімунне захворювання, ефективне лікування якого в даний час відсутнє.

У дослідженні брали участь 24623 чоловіки і 27890 жінок у віці від 50 до 65 років. Фахівці опитали їх двічі. У перший раз у них дізналися про те, чи катаються вони на велосипеді і як часто, а також поставили питання про їх здоров'я. З'ясувалося, що ті учасники, які каталися на велосипеді регулярно, мають меншу схильність до діабету другого типу, причому чим більше часу в тиждень людина проводила на велосипеді, тим нижчий ризик розвитку захворювання.

Потім з усіма учасниками зв'язалися повторно — через 5 років після першого опитування — і уточнили, як справи йдуть на цей раз. Виявилося, що у людей, які продовжували регулярно займатися цим видом спорту, ймовірність захворіти діабетом 2 типу була значно нижчою, ніж у тих, хто протягом цього часу не сідав на велосипед — на 20%.

Вчені дійшли висновку, що користь велоспорту очевидна, і навіть ті люди, у яких зазвичай немає ні на що часу, можуть включити його в свій розпорядок дня, використовуючи велосипед як транспортний засіб. Мартін Расмуссен додав, що зниження ризику захворіти спостерігалося і у тих людей старшого віку, хто тільки почав кататися.