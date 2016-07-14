Черепно-мозкові травми підвищують ризик хвороби Паркінсона

Вчені з Університету Вашингтона проаналізували дані більш як 7000 літніх людей (середній вік - 80 років). 865 добровольців протягом життя отримували черепно-мозкову травму (ЧМТ) і втрачали свідомість. З них 142 знаходилися без свідомості більше години. Також дослідники з'ясували, що з 7000 учасників 1500 страждали від слабоумства, а 117 - від хвороби Паркінсона.

Читайте такожУ кишечнику знайшли бактерії, що маніпулюють психікою людиниДослідження показало: ЧМТ з втратою свідомості більш як на годину істотно збільшувала ризик хвороби Паркінсона. Крім того, така травма підвищувала ймовірність мікроінсульту. Зв'язку між ЧМТ з втратою свідомості та деменцією фахівці не виявили, пише meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожКава прискорює процес прийняття рішеньВчені поки що не можуть пояснити, чому черепно-мозкові травми пов'язані з хворобою Паркінсона. Можливо, до цього захворювання призводить сама травма. Або ж мозку людей, що перенесли ЧМТ, складніше протистояти причинам хвороби Паркінсона.