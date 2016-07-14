Розроблено нову технологію для лікування хропіння

Розроблена нова система для лікування апное сну. Еластичні гумки, які імплантуються в язик, - новий засіб проти хропіння. Зараз винахід тестують на 50 пацієнтах в Європі.

Отже, нова система - це довгий шматок гумки з петлею на кожному кінці. Гумка розтягується і фіксується в цьому положенні за допомогою пластикової трубки між петлями. Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, ці гумки можна поставити у лікаря. Ідея в тому, щоб стиснути язик і не давати йому западати, блокуючи дихальні шляхи.

Читайте такожП'ять правил здорового снуКожна петля імплантована в тканину під язиком. За кілька днів пристрій заростає, опиняючись, по суті, всередині язика. Оскільки в основі лежить еластичний матеріал, пристрій не заважає говорити і ковтати. Коли через якийсь час пластикова трубка розсмоктується, петлі натягують тканини язика, надаючи їм тонус. Залежно від розміру язика одній людині можна імплантувати до чотирьох пристроїв.