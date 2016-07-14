Ожиріння небезпечніше для чоловіків, ніж для жінок - дослідження

Результати глобального дослідження, в якому взяли участь близько 4 мільйонів осіб з 189 країн, свідчать про те, що 19% чоловіків і 11% жінок з нормальною вагою не доживають до 70 років. Серед людей, що страждали ожирінням, показники були іншими: в цьому разі ризик смерті до 70 років серед чоловіків збільшувався до 30%, а серед жінок – до 15%, повідомляє Медпортал.

Автори проаналізували результати досліджень, в яких брали участь люди у віці від 20 до 90 років, спостереження за якими тривали протягом п'яти років.

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Поки дослідникам не вдалося зрозуміти, чому зайва вага більшою мірою згубна для чоловіків, ніж для жінок. В одному з попередніх досліджень було показано, що ризик розвитку діабету та інсулінорезистентності у чоловіків був вищий, ніж у жінок. Можливо, що це також впливає на тривалість життя.

Втім, позбавлення від зайвих кілограмів принесе користь представникам обох статей. Дослідники також дійшли висновку, що нестача ваги також асоційована з підвищеним ризиком передчасної смерті.

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