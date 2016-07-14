Учені пояснили, як зробити корисну їжу смачнішою

Вчені з Кельнського університету і Федеральної вищої технічної школи Цюріха дійшли висновку, що здорова їжа стає смачнішою тоді, коли людина готує її самостійно.

Як повідомляє Nv.ua з посиланням на Men's Health, в рамках наукового експерименту добровольці повинні були оцінити смак самостійно приготованих корисних коктейлів і коктейлів, приготованих іншими людьми. Більшість учасників дослідження смачнішим назвали смузі власного виробництва.

Читайте такожПриймати їжу корисніше у себе вдома, переконують медикиПровідний автор дослідження Сімона Доле пояснює це тим, що прикладені до приготування страви зусилля і усвідомлене додавання корисних інгредієнтів позитивно впливають на сприйняття смаку.

При цьому, якщо людина готує нездорову їжу й усвідомлено додає до страви шкідливі продукти, їжа буде здаватися менш смачною, ніж аналогічна їжа, приготована кимось іншим.