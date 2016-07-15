"Вікно в мозок" допоможе у лікуванні багатьох тяжких захворювань

Виріб вирізняється відмінними показниками біосумісності, але також і стійкий до бактеріальних інфекцій, основним ускладненням, від якого страждають такі пацієнти. Гільєрмо Агуилар (Guillermo Aguilar) з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (University of California, Riverside) і Сантьяго Камачо-Лопез (Santiago Camacho-López) з Центру наукових досліджень і вищої освіти Энсенады (Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Мехіко) створили прозору версію кераміки з діоксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію — матеріалу, з якого виготовляють стегнові імплантати і коронки для зубів, пише Медпортал. Якщо зробити черепний імплантат з такої прозорої кераміки, то лікарі зможуть проводити лазерну терапію, показану при вищезазначених захворюваннях. Багаторазові трепанації черепа не знадобляться, так як прозорий матеріал не перешкоджає дії лазера.

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Це підтверджується лабораторними дослідами, в ході яких учені успішно вилікували бактеріальні інфекції, викликані мікроорганізмами E. coli, з допомогою лазера, що проходить через імплантат. При цьому прибирати виріб не знадобилося, і навколишні тканини не були пошкоджені. Крім того, міцність матеріалу значно вища, ніж альтернативні, зроблені на основі скла.

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Співавтор дослідження Девін Біндер (Devin Binder), нейрохірург зі Школи медицини Каліфорнійського університету в Ріверсайді, прокоментував: «Це дуже важливе відкриття, тому що воно показує, що комбінація нашого прозорого імплантату і заснованої на дії лазера терапії дозволить не тільки лікувати розлади мозку, але і знищувати бактеріальні інфекції, які нерідко супроводжують пацієнта після установки імплантатів. З цими інфекціями особливо складно боротися, так як багато антибіотики не проникають через гематоенцефалічний бар'єр». Дослідження на тваринах показало, що імплантат з ітрій-стабілізованого цирконію не викликає реакції імунної системи або будь-яких інших негативних проявів в організмі.