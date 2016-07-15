Препарат проти тяжкої післяпологової депресії показав добрі результати

За даними Американської психологічної асоціації, одна з семи жінок мають важку форму післяпологової депресії (PPD), яка заважає піклуватися про дитину і виконувати свої материнські обов'язки.

Компанія Sage успішно провела клінічні дослідження експериментального препарату SAGE-547, призначеного для лікування важких форм післяпологової депресії, повідомляє Reuters.

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В даний час немає специфічної терапії проти післяпологової депресії, тому зазвичай використовують стандартні антидепресанти і психотерапію.

Результати невеликих плацебо контрольованих досліджень (21 учасник) показали, що прийом SAGE-547 допомагає знизити тяжкість симптомів депресії вже через 60 годин. Варто зазначити, що до появи ефекту стандартні антидепресанти необхідно приймати 4-6 тижнів.

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Очікується, що III фаза КД буде запущена вже в кінці цього року. За прогнозами експертів, у разі виходу на ринок, продаж SAGE-547 до 2021 році складе 610 млн доларів.