Теракт в Ніцці: 18 постраждалих перебувають у критичному стані

Про це повідомляє ВВС Росія з посиланням на французького міністра внутрішніх справ Бернара Казнева.

За його словами, 18 осіб перебувають у критичному стані.

Раніше президент Франції Франсуа Олланд повідомляв про 77 загиблих.

Напад стався на Англійській набережній, коли десятки тисяч людей дивилися салют під час святкування Дня взяття Бастилії. Вантажівка на великій швидкості проїхала 2 кілометри крізь щільний натовп на набережній. Водій був застрелений поліцією, пізніше у вантажівці були виявлені гранати і зброя. Французький президент назвав подію терактом.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих. «Жахливий теракт у Ніцці. Шокований. Разом з усім українським народом висловлюю співчуття сім'ям загиблих у Франції», - написав він у Twitter.