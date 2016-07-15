Наркотики впливають на моральні судження людей

Вчені з Університету Нью-Мексико встановили: людям, що вживають наркотики, складніше відрізнити правильне від неправильного. Справа в тому, що наркотики порушують роботу ділянок мозку, що відповідають за моральні судження і розпізнавання емоцій. У дослідженні взяли участь в'язні тюрем Нью-Мексико і Вісконсіна, пише meddaily.ru з посиланням на Deccan Cronicle.

80 людина не приймали наркотики, а 131 доброволець вживав кокаїн і метамфетамін. Вчені сканували мозок учасників, поки ті виконували завдання. Добровольцям потрібно було вирішити, чи відповідали запропоновані фрази моральним нормам чи ні. Сканування показало: в учасників, які регулярно використовували стимулятори, і у тих, хто наркотики не вживав, відрізнялася активність в лобових частках і лімбічній системі.

Читайте такожОсобливості мозку змушують людей гнатися за гострими відчуттямиЗокрема, у наркоманів виявилася знижена активність в мигдалині, пов'язаній з регулюванням і розпізнаванням емоцій. Крім того, чим довше людина використовувала стимулятори, тим нижчою у неї була активність передньої частини поясної звивини, що грає важливу роль у ситуації морального вибору. Також фахівці зареєстрували аномальну активність у вентрамедіальній префронтальній корі - ще одній ділянці, яка бере участь у прийнятті моральних рішень.