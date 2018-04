Медики: червоне м'ясо - небезпечний продукт

Дослідження опубліковане в Journal of the American Society of Nephrology, пише Медпортал

Учені протягом 15,5 років відстежували стан здоров'я більше 63 тисяч дорослих китайців, що проживають в Сінгапурі. Ці люди, як відзначають фахівці, інтенсивно вживають червоне м'ясо, з якого 97 відсотків припадає на свинину. Іншими джерелами білка виступала птиця, риба, яйця, молочні продукти і бобові.

Висока частка червоного м'яса в раціоні людей на 40 відсотків підвищує ризик виникнення хронічної хвороби нирок, порівняно з тими, хто використовує його в раціоні не так активно (у 25 відсотків, менше всього використовують продукт).

Птиця, риба, яйця і молочні продукти не мали негативного впливу на стан нирик, тоді як вживання бобових незначно поліпшувало їх захисну функцію. Медики рекомендують у разі виникнення необхідності, перейти на інші джерела білка, крім м'яса.