Естрогенові пластирі знизять ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Відомо, що в перші місяці після настання менопаузи рівень естрогену починає стрімко знижуватися, пише Медпортал. Однак багато жінок не проходять гормонозамісну терапію. Відмова від такої терапії може привести до ряду серйозних проблем, серед яких і збільшення ймовірності розвитку хвороби Альцгеймера, особливо серед тих, хто входить в групу ризику.

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Автори спостерігали за 68 жінками у віці від 42 до 59 років. 30 з них увійшли в контрольну групу і не проходили гормональної терапії, отримуючи плацебо. 21 користувалися естрогеновими пластирами і 17 приймали естроген в таблетках. Кожна з учасниць експерименту пройшла ПЕТ для виявлення скупчень бета-амілоїда в головному мозку.

Виявилося, що прийом естрогену в таблетках ніяк не впливав на кількість бета-амілоїду, а ось естрогенові пластирі перешкоджали утворенню амілоїдних відкладень в головному мозку. У тих, хто користувався пластирами, кількість бета-амілоїду була істотно нижчою, ніж у тих, хто отримував плацебо.

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Кеджал Кантарчі (Kejal Kantarci) зазначає, що подібна залежність була виявлена вперше, а отримані дані ще раз свідчать про те, що гормонозамісна терапія дійсно необхідна надто, якщо менопауза настала досить рано.