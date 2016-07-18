Вчені пояснили походження клітин-убивць

Виявилося, що ключем до трансформації є група з чотирьох поетапно працюючих білків. Стаття з результатами дослідження вчених опублікована в журналі Nature Immunology, пише Лента.ру.

T-лімфоцити являють собою імунні клітини, які вбивають інфіковані і ракові клітини. Вчені вже знали, який саме ген відповідає за дозрівання лімфоцитів в організмі людини, проте не розуміли, який механізм його активує. У своїй роботі біологи показали, що головну роль в цьому грають чотири фактора транскрипції — білкових молекул, що з ДНК регулюють її активність. Зазвичай подібні білки функціонують одночасно, проте в даному випадку фактори транскрипції діють по черзі. Дане відкриття дозволяє вченим в майбутньому розробити методи збільшення кількості Т-клітин у боротьбі проти ВІЛ та інших захворювань.

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Біологи використовували метод візуалізації в режимі реального часу. Вони використовували генетично модифіковані клітини мишей, у яких ген Bcl11b кодував не тільки свій власний білок, але ще й флуоресцентну молекулу. Коли Bcl11b активувався, клітини починали світитися. Потім учені перевіряли дію різних регуляторних білків на ген, спостерігаючи за тим, виникало світіння. З'ясувалося, що дві молекули — TCF1 і GATA3 — дозволяють третьому білку під назвою Notch отримати доступ до тієї частини ДНК, де розташований ген. Четвертий білок — Runx1 — визначає рівень активності Bcl11b.

Дослідники вперше виявили, що для включення одного гена необхідно участь декількох транскрипційних факторів, які працюють в суворому порядку.

Тимус, чи вилочкова залоза — орган, де відбувається утворення і дозрівання лімфоїдних клітин, а також перетворення останніх у в - або Т-лімфоцити.