Штучне освітлення негативно впливає на здоров'я

Медики з Нідерландів у ході лабораторних експериментів на мишах показали, що штучне світло негативно впливає на здоров'я гризунів. Дослідження опубліковане в журналі Current Biology, коротко про нього повідомляє Лента.ру з посиланням на видання EurekAlert!

Читайте такожЗелене світло полегшує стан при мігрені - вченіУ ході експериментів миші протягом 24 тижнів перебували в умовах штучної освітленості. До кінця цього часу у гризунів погіршився ряд показників здоров'я — нормальна активність супрахіазматичного ядра, пов'язана з циркадними ритмами, і міцність кісткової тканини.

Доступ мишей до природного і регулярного освітлення за два тижні відновив стан здоров'я гризунів. Незважаючи на те, що вчені проводили експерименти з лабораторними мишами, отримані висновки, як вважають медики, будуть справедливі і для людини.

Читайте такожЗелене світло присипляє, а синє - заважає заснутиЯк відзначають вчені, близько 75 відсотків населення Землі в нічний час доби зазнає впливу штучного світла, що може негативно позначитися на стані їх здоров'я. У плани медиків входить дослідження впливу штучного освітлення на імунну систему.