Якщо дитина стикається з труднощами в школі, наприклад, погано запам'ятовує інформацію, саме час включити в її раціон корицю. За словами вчених Університету Раш, кориця покращує здатність до навчання, пише meddaily.ru з посиланням на Can India. Як показали експерименти з мишами, подібні проблеми у тварин зникали (поліпшувалася пам'ять і сама здатність до навчання), коли їх починали годувати корицею.

Читайте такожКориця допоможе перемогти рак, впевнені фахівціВ принципі, здатність до навчання визначена від народження. Але можна напрацювати цей навик протягом життя. Однак декому важко вчитися, навіть незважаючи на прикладені зусилля. Кориця здатна допомогти людям, не обдарованим від народження. А ось людям, які не мають проблем із навчанням, кориця не допомагає піднятися ще вище в плані рівня засвоєння матеріалу.

Відомо: у мозку за генерування, організацію і зберігання пам'яті відповідає гіпокамп. У поганих учнів, з'ясували експерти, гіпокамп мав менше білка CREB (важливий для пам'яті і процесу навчання) і більше білка GABRA5 (генерує провідність мозку). У свою чергу, кориця перетворюється в тілі в бензоат натрію - ця сполука застосовується при лікуванні ушкоджень мозку.

Читайте такожКориця допоможе схуднутиКоли бензоат натрію проникає в мозок, він призводить до підвищення рівня CREB і зниження GABRA5. Даний факт стимулював мозкову пластичність (здатність до змін) у нейронах гіпокампу. Результатом ставало поліпшення пам'яті і здатності до навчання.