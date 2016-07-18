Виявили нову властивість вірусу Зіка - передачу статевим шляхом

Центр з контролю і профілактики захворювань США повідомив про перший відомий випадок передачі вірусу Зіка статевим шляхом — жінка заразила цією хворобою свого партнера. Про новий канал поширення хвороби повідомляє Лента.ру з посиланням на Popular Science.

В результаті незахищеного статевого акту двадцятирічна жінка зі штату Нью-Йорк, яка нещодавно побувала у заражених лихоманкою Зіка районах, передала вірус своєму партнерові.

Читайте такожЗараження вірусом Зіка на пізніх термінах вагітності не приводить до порушень у плодаМаса свідчень «з місць», а також дослідження учених допомогли встановити, що вірус Зіка може передаватися від чоловіків до жінок (під час статевого контакту) з причини того, що патогенний мікроорганізм зберігається в насінні зараженого чоловіка багато тижнів. Але останній випадок говорить про те, що вірус здатний виживати в піхвових виділеннях.

Можливість передачі вірусу Зіка здоровим чоловікам при незахищеному контакті, ймовірно, змусить Всесвітню організацію охорони здоров'я переглянути свої рекомендації для гостей літніх Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро.

Читайте такожВООЗ видала нові рекомендації по запобіганню зараження вірусом ЗікаУ травні 2016 року понад 150 вчених і медиків підписали звернення до глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен, закликавши її домогтися скасування або перенесення Олімпіади. Автори звернення висловили думку, що понад півмільйона туристів можуть рознести вірус в інші країни, де він набуде поширення.

1 лютого Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що вірус лихоманки Зіка — загроза світового масштабу, і оголосила про запровадження режиму надзвичайного стану. Вона також попередила, що вірус найближчим часом пошириться по всіх країнах Нового Світу, за винятком Канади і Чилі. За прогнозами організації, зараженими на території Північної і Південної Америки можуть виявитися від трьох до чотирьох мільйонів осіб.