Зниження ваги назвали профілактикою раку

Зниження ваги пацієнта відіграє ключову роль при багатьох захворюваннях, включаючи рак і діабет. Як передає meddaily.ru з посиланням на Inquisitr, нещодавно вчені з'ясували: зниження ваги приводить до падіння рівня білків, пов'язаних з раком. Дані білки беруть участь у ангіогенезі - формуванні нових судин. А це важливо для росту і розмноження ракових клітин.

Виходить небезпечна схема: людина мало рухається, неправильно харчується і в неї розвивається ожиріння. А, як відомо, ожиріння разом з сидячим способом життя загрожує раком. І в цьому випадку рак буде розвиватися дуже активно саме через наявність зайвої ваги у людини. Отже, до "проблемних білків" належать VEGF, PAI-1 і PEDF, - усі вони приводили до росту нових судин. Спостереження показали: чим більше людина скидала кілограмів, тим нижчою ставала концентрація даних білків. Таким чином зменшення ваги призводило до скорочення ризику раку грудей, кишечника і простати на 20%.

Читайте такожУ деревовидних піонах знайшли ліки від ракуЦе дослідження в котрий раз доводить, що нормальна вага не означає відсутність внутрішніх жирових накопичень. У цілому кожне зниження маси тіла на 1% призводило до подальшого скорочення вісцерального жиру. Таким чином, якщо вам вдалося скинути 5% від маси тіла від тренувальної програми, то обсяг вісцерального жиру скоротиться на 21,3%. Але якщо маса зменшилася на 5% через дієти, обсяг вісцерального жиру впаде на 13,4%.

Читайте такожУ США істотно знизився рівень захворюваності на онкозахворюванняЗа словами співробітників Ліверпульського Університету Джона Мура та Університету Редбауд, тренування можуть не дати зниження ваги, оскільки вони призводять до зростання м'язової маси. А м'язи важать більше, ніж жир. Сидіння на дієті може зменшити обсяги підшкірних жирових відкладень, але одночасно загрожує втратою м'язів. Тому, оцінюючи ризики для здоров'я, потрібно обов'язково досліджувати склад тіла.