У Великій Британії жінка народила після пересадки заморожених яєчників

У Великобританії вперше в країні була проведена унікальна операція: 33-річній жінці пересадили яєчники, які були видалені 11 років тому і заморожені. Тоді жінка проходила лікування від раку, повідомляє Медпортал. Операцію з видалення яєчників довелося провести перед початком хіміотерапевтичного курсу. Зараз пройшло вже більш як 10 років і курс лікування давно закінчено: в минулому році британські лікарі імплантували видалені тканини яєчників. Операція пройшла успішно, жінка змогла завагітніти і народити здорового хлопчика.

Такі операції в США почали проводити в 1999 році, вони стають все більш популярними. Лікарі почали заморожувати яєчники маленьких дівчаток, які проходять лікування від раку і курс хіміотерапії. Це дозволить пацієнткам завагітніти в дорослому віці, коли вони вилікуються, виростуть і захочуть народити дитину. Відомо про два підходи: в одному випадку заморожуються тканини яєчників, а в іншому відбувається культивування виділених з яєчників незрілих яйцеклітин, які потім піддають процедурі заморозки для подальшого зберігання.

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