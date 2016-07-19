Медики вважають, що гра Pokemon GO дуже корисна для здоров'я

Медики заявили, що фізична активність, якою супроводжується полювання на віртуальних покемонів, приносить гравцям велику користь. Якщо раніше технології та ігрова індустрія асоціювалися зі зниженням рівня активності і проблемами зі здоров'ям, то зараз ситуація змінилася, пише Медпортал. Джей Томас Грехем (J Graham Thomas) з Дослідницького центру контролю ваги лікарні Міріам (Miriam Hospital's Weight Control Research Center, США) прокоментував: «Бачити, як технологія та ігри змінюються, заохочуючи фізичну активність і спілкування з іншими людьми — це насправді добре».

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Дослідники говорять про те, що нова гра змушує людей набагато більше рухатися. Додаток Cardiogram (фітнес-трекер для Apple Watch) і браслети FitBit зареєстрували сплеск активності з виходом Pokemon GO.

Один з користувачів мережі Twitter написав: «Я і правда пройшов вчора 13 км... Ці покемони тримають мене у формі» — і це показовий приклад.

Незважаючи на те, що вчені і лікарі одноголосно визнають користь Pokemon GO для гравців, які інакше, можливо, не мали б стимулу вийти на вулицю і пройти велику відстань пішки, фахівці також застерігають тих, хто надмірно захоплюється ігровим процесом. У північному Техасі підлітка, який ловив в кущах особливо рідкісного покемона, вкусила отруйна змія.

Медики просять гравців дотримувати наступних правил:

- завжди дивитися насамперед навколо, а тільки потім в телефон;

- не ловити покемонів, перебуваючи за кермом автомобіля або велосипеда, а також в процесі катання на роликах або скейтборді;

- грати тільки в умовах гарної видимості;

- якщо гравець раніше не тренувався — збільшувати фізичне навантаження поступово.